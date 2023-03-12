Об этом пишет Al Jazeera.

Сотни тысяч человек 10-ю неделю подряд выходят на митинги в городах Израиля, протестуя против планов ультраправого правительства премьер-министра Биньямина Нетаньяху ограничить полномочия Верховного суда.

Организаторы утверждают, что рекордные 500 тыс. человек посетили субботние митинги, и это делает их одними из самых больших в истории Израиля. Местные СМИ в свою очередь предоставляют цифры от 250 до 300 тыс. человек.



Фото: Reuters

Демонстрации проходят в то время, когда правительство Беньямина Нетаньяху готовится продолжить свою законодательную программу на следующей неделе, избегая призывов к паузе, чтобы дать возможность переговорам по судебным реформам.

"Это не судебная реформа. Это революция, которая заставляет Израиль пойти в полную диктатуру, и я хочу, чтобы Израиль остался демократией для моих детей", – сказал 58-летний Тамир Гицабри агентству новостей Reuters.

Утверждается, что митинги прошли без серьезных инцидентов, хотя полиция арестовала трех протестующих, блокировавших движение на кольцевой дороге Тель-Авива.

"Помимо протестов, выведших на улицы десятки тысяч израильтян и недавно ставших насильственными, оппозиция выросла со стороны всего общества, а бизнес-лидеры и официальные лица выступают против того, что, по их мнению, будет разрушительным", - говорится в тексте Al Jazeera. .

Справка:

Граждане выступают против закона, который премьер Биньямин Нетаньяху и его правые и религиозные союзники надеются принять. По состоянию на момент написания материала документ прошел первое чтение.

Он ограничивает полномочия Верховного суда выносить решения против законодательной и исполнительной власти, одновременно предоставляя законодателям решающие полномочия по назначению судей.