Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

По его словам, теперь при переходе на сайт российские пользователи видят осуждение захватнических действий кремля в Украине.

"Все правильно. Больше никаких фото для россиян, пока они закрывают глаза на фотографии разрушенных украинских городов и изуродованных мирных жителей. Продолжаем работать над тотальной цифровой изоляцией России", - подчеркнул Федоров.

Напомним, недавно с российского рынка вышел сервис графического дизайна Canva. При попытке зайти на сайт российские пользователи сразу видят сообщение, что компания "категорически осуждает незаконную войну в Украине" и в ответ на вторжение РФ блокирует доступ к сервису в России.

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