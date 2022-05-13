Один из пунктов пропуска на украинской границе будет отведен только для импорта горючего, - Найем
В ближайшие дни на украинской границе один из пунктов пропуска начнет работу только для ввоза горючего в Украину
Об этом заместитель министра инфраструктуры Мустафа Найем рассказал в ходе экспертной дискуссии, организованной "Экономической правдой" и CASE Украина, сообщает "Экономическая правда".
В результате перегруженности пограничных пропускных пунктов задерживается движение для грузовиков с горючим, ведь, несмотря на их первоочередность, не всегда существует физическая возможность ее обеспечить.
"Есть договоренность с пограничной службой: в ближайшие дни реализовать вопрос того, что один из пропускных пунктов будет только для горючего – то есть там будет топливная полоса сделана", – рассказал Найем. В то же время он не уточнил, о каком пункте или границу с государством идет речь, чтобы не создавать лишнего ажиотажа.
Кроме того, чтобы разгрузить пограничные пункты в Мининфраструктуры хотят некоторые пункты сделать только грузовыми. Так планируют поступить, например, с Краковцем и Ягодином на границе с Польшей.
Также в Краковце хотят построить временные постройки, которые позволят "развести" пассажирский и грузовой участок – это удастся сделать в течение одной-двух недель.
В течение следующих трех месяцев временные сооружения можно будет заменить постоянными.
- Отметим, что по итогам состоявшегося 10 мая энергетического форума в Варшаве правительство Украины сообщило о планах более чем втрое увеличить транзит горючего через Польшу.
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