Один из поселков под Мариуполем снова обстреляли, один человек ранен
27 февраля в 18:20 поселок Сартана подвергся очередному обстрелу со стороны РФ
Об этом сообщил Мариупольский городской совет в Facebook.
Там отметили, что предварительно повреждены шесть жилых домов. Информация о пострадавших уточняется, но есть сведения, что минимум один человек ранен.
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"Это не что иное, как целеустремленный геноцид греческого народа в Украине со стороны российских оккупационных войск. Наша первоочередная задача, чтобы пострадавшие жители Сартаны получили необходимую медицинскую помощь. Ситуация осложняется тем, что сейчас комендантский час и приехать в поселок сложно", - заявил городской голова. Мариуполь Вадим Бойченко.
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