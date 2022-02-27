Один из поселков под Мариуполем снова обстреляли, один человек ранен

Об этом сообщил Мариупольский городской совет в Facebook.



Там отметили, что предварительно повреждены шесть жилых домов. Информация о пострадавших уточняется, но есть сведения, что минимум один человек ранен.



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"Это не что иное, как целеустремленный геноцид греческого народа в Украине со стороны российских оккупационных войск. Наша первоочередная задача, чтобы пострадавшие жители Сартаны получили необходимую медицинскую помощь. Ситуация осложняется тем, что сейчас комендантский час и приехать в поселок сложно", - заявил городской голова. Мариуполь Вадим Бойченко.

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