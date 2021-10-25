Один из показателей в анализах Саакашвили упал до критического уровня, - адвокат

Об этом сообщил его адвокат Дмитрий Садзаглишвили, передает Грузия.Online .

По словам Садзаглишвили, один из жизненных показателей в анализах политика "упал до критического уровня" и потребовалось вмешательство реаниматологов, чтобы стабилизировать состояние Саакашвили.

Адвокат добавил, что сейчас бывший грузинский лидер входит в ту фазу голодания, когда его состояние может ухудшиться в любой момент и ему может потребоваться немедленная медицинская помощь.

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