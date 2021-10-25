Один из показателей в анализах Саакашвили упал до критического уровня, - адвокат
Экс-президенту Грузии Саакашвили, который 25-й день голодает в грузинской тюрьме, нужна помощь реаниматолога
Об этом сообщил его адвокат Дмитрий Садзаглишвили, передает Грузия.Online .
По словам Садзаглишвили, один из жизненных показателей в анализах политика "упал до критического уровня" и потребовалось вмешательство реаниматологов, чтобы стабилизировать состояние Саакашвили.
Адвокат добавил, что сейчас бывший грузинский лидер входит в ту фазу голодания, когда его состояние может ухудшиться в любой момент и ему может потребоваться немедленная медицинская помощь.
- Напомним, 1 октября премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили арестован и переведен в тюрьму.
- 2 октября стало известно, что Саакашвили объявил в тюрьме голодовку и назвал себя политзаключенным.
- 20 октября консилиум врачей, собранный для оценки состояния Саакашвили, посоветовал госпитализировать его.
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