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Один из показателей в анализах Саакашвили упал до критического уровня, - адвокат

25 октября, 2021 понедельник
17:50
Мир

Экс-президенту Грузии Саакашвили, который 25-й день голодает в грузинской тюрьме, нужна помощь реаниматолога

Об этом сообщил его адвокат Дмитрий Садзаглишвили, передает Грузия.Online .

По словам Садзаглишвили, один из жизненных показателей в анализах политика "упал до критического уровня" и потребовалось вмешательство реаниматологов, чтобы стабилизировать состояние Саакашвили.

Адвокат добавил, что сейчас бывший грузинский лидер входит в ту фазу голодания, когда его состояние может ухудшиться в любой момент и ему может потребоваться немедленная медицинская помощь.

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Грузия
голодовка
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