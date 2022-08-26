Один из остановленных энергоблоков Запорожской АЭС подключили к энергосети
Один из остановленных 25 августа энергоблоков Запорожской атомной электростанции подключен к энергосети, продолжается набор мощности
Об этом сообщили в Энергоатоме.
"Запорожская атомная электростанция подключена к сети и производит электроэнергию для нужд Украины. Сегодня, 26 августа 2022 года, в 14:04 один из остановленных вчера энергоблоков ЗАЭС подключен к энергосети, продолжается набор мощности. Замечаний к работе оборудования и систем безопасности нет" , – указано в сообщении.
- 25 августа временно оккупированная Запорожская атомная электростанция в Энергодаре впервые в истории была отключена от электроэнергии.
- Владимир Зеленский, вспомнив в вечернем об остановке ЗАЭС, подчеркнул, что если бы не сработала аварийная защита и не включились дизельные генераторы на станции, нам пришлось бы преодолевать последствия радиационной аварии.
- Эксперты МАГАТЭ выразили обеспокоенность по поводу ситуации на крупнейшей в Европе атомной электростанции и отметили неотложность визита на станцию независимых экспертов агентства. По информации источников издания Bloomberg, МАГАТЭ планирует посетить Запорожскую АЭС до 5 сентября.
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