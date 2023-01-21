Один из органов Минобороны Франции подвергся кибератаке, подозревают российских хакеров, - СМИ
Национальный офис бывших военнослужащих и пострадавших от войны (ONACVG), являющийся органом в структуре Минобороны Франции, в декабре пострадал от кибератаки, за которой, вероятно, стоят российские хакеры
Об этом со ссылкой на свои источники сообщает издание BFMTV .
В частности, известно, что хакеры атаковали серверы и базы данных, специалистам понадобился почти месяц, чтобы разобраться с последствиями.
Добавляется также, что расследование инцидента продолжается и министерство не дает официальных комментариев. Собеседники журналистов говорят, что, скорее всего, за атакой стоит Россия.
По информации, которую сообщили BFMTV, хакеры возможно получили базу с персональными данными как минимум количества бывших военных, в том числе номерами телефонов. Эксперты, с которыми пообщались журналисты, видят в этом риск, что российские агенты попытаются вербовать их для того или иного сотрудничества. Недавно вицеадмирал Патрик Швальро обратил внимание на военных в отставке, помогающих Кремлю продвигать свои информационные нарративы.
Как известно, это первая подобная кибератака на орган в структуре Минобороны Франции.
- 13 января стало известно, что хакеры из России атаковали предвыборные сайты кандидатов в президенты Чехии.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.82
Покупка 39.82Продажа 40.49
-
EUR
Покупка 42.16Продажа 43.13
- Актуальное
- Важное