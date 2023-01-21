Об этом со ссылкой на свои источники сообщает издание BFMTV .

В частности, известно, что хакеры атаковали серверы и базы данных, специалистам понадобился почти месяц, чтобы разобраться с последствиями.

Добавляется также, что расследование инцидента продолжается и министерство не дает официальных комментариев. Собеседники журналистов говорят, что, скорее всего, за атакой стоит Россия.

По информации, которую сообщили BFMTV, хакеры возможно получили базу с персональными данными как минимум количества бывших военных, в том числе номерами телефонов. Эксперты, с которыми пообщались журналисты, видят в этом риск, что российские агенты попытаются вербовать их для того или иного сотрудничества. Недавно вицеадмирал Патрик Швальро обратил внимание на военных в отставке, помогающих Кремлю продвигать свои информационные нарративы.

Как известно, это первая подобная кибератака на орган в структуре Минобороны Франции.

13 января стало известно, что хакеры из России атаковали предвыборные сайты кандидатов в президенты Чехии.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb