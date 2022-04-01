Один из операторов возобновил мобильную связь в ряде населенных пунктов в Запорожье
Оператор мобильной связи "Vodafone Украина" возобновил работу в ряде сел и городов Запорожской области
Об этом сообщила пресс-служба компании в комментарии Интерфакс-Украина .
В частности, связь от оператора снова работает в Энергодаре, Каменке-Днепровской, Водяном, Днепровке, Нововодяном и Благовещенке.
Тем, кто пользуется национальным роумингом, компания рекомендует раз в сутки снова возвращаться в "домашнюю" сеть.
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