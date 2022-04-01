Один из операторов возобновил мобильную связь в ряде населенных пунктов в Запорожье

Об этом сообщила пресс-служба компании в комментарии Интерфакс-Украина .

В частности, связь от оператора снова работает в Энергодаре, Каменке-Днепровской, Водяном, Днепровке, Нововодяном и Благовещенке.



Тем, кто пользуется национальным роумингом, компания рекомендует раз в сутки снова возвращаться в "домашнюю" сеть.