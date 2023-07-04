Один из лучших военных командиров: Залужный назначил нового главу Одесского ТЦК
Во вторник, 4 июля, стало известно, что Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный назначил нового руководителя Одесского ТЦК. Им стал полковник Александр Охрименко
Об этом Залужный сообщает в телеграме.
"На должность начальника Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки назначил одного из лучших военных командиров", – написал Главнокомандующий ВСУ.
Сообщается, что руководителем стал полковник Александр Охрименко. Военный до настоящего времени был комбригом 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого.
"Александр - боевой офицер, знающий армию изнутри, четко понимающий потребности на фронте и неоднократно демонстрировавший преданность военному делу и Родине", - подчеркнул Залужный.
Что известно о ситуации в Одесском ТЦК
В четверг, 22 июня, начальник Одесского областного территориального центра комплектования Евгений Борисов стал фигурантом расследования журналистов "Украинской правды" – "Батальон "Испания" .
По информации журналистов, в конце 2022 года Борисов приобрел виллу на испанском курорте Марбелья. Ее стоимость – почти 4 млн евро.
Недвижимое имущество начальник Одесского ТЦК зарегистрировал не на себя, а на мать-пенсионерку. Жена Борисова стала владелицей офисного помещения на главной улице Марбельи.
В ОК "Юг" отреагировали на поездку начальника Одесского ТЦК за границу: "Было установлено, что его выезд за границу на тот момент был абсолютно санкционирован и разрешен".
22 июня в "Юге" заявили, что Борисов продолжит выполнять свои обязанности. Служебное расследование якобы не нашло оснований для отстранения Борисова от должности.
Однако президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на скандал с начальником Одесского ТЦК Евгением Борисовым и поручил его уволить.
28 июня стало известно, что Евгений Борисов больше не занимает должность начальника Одесского ТЦК.
Минобороны пообещало жестко реагировать и привлечь к ответственности военных за недостойное поведение.
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