Один из лучших тренеров мира Гвардиола признался, где хочет работать после "Ман Сити"

Об этом сообщает Globo Esporte .



По словам Гвардиолы, он доработает свой контракт до 2023 года, но затем ему понадобится отдых, чтобы подготовиться к работе в сборной.



"Так, следующим шагом будет сборная, если такая возможность представится. Мне понадобится отдых после 7 лет в " Сити ", мне нужно будет остановиться и оглянуться, чему-то научиться у других тренеров и, возможно, возглавить сборную. Я бы хотел поработать на Евро, на Кубке Америки, на чемпионате мира ", - сказал испанец.

Хосеп Гвардиола возглавил "Манчестер Сити" летом 2016 года. Под его руководством команда трижды стала чемпионом Англии, установив рекорд по набранным очкам в одном розыгрыше премьер-лиги, а также завоевала Кубок Англии, два Суперкубка страны и три Кубка лиги.

Также 50-летний Хосеп Гвардиола с 2008 до 2012 года тренировал испанскую "Барселону". В 2013 - 2016 годах возглавлял немецкую "Баварию".

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