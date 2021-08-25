Один из лучших тренеров мира Гвардиола признался, где хочет работать после "Ман Сити"
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола признался, что хотел бы попробовать себя в сборной
Об этом сообщает Globo Esporte .
По словам Гвардиолы, он доработает свой контракт до 2023 года, но затем ему понадобится отдых, чтобы подготовиться к работе в сборной.
"Так, следующим шагом будет сборная, если такая возможность представится. Мне понадобится отдых после 7 лет в " Сити ", мне нужно будет остановиться и оглянуться, чему-то научиться у других тренеров и, возможно, возглавить сборную. Я бы хотел поработать на Евро, на Кубке Америки, на чемпионате мира ", - сказал испанец.
Хосеп Гвардиола возглавил "Манчестер Сити" летом 2016 года. Под его руководством команда трижды стала чемпионом Англии, установив рекорд по набранным очкам в одном розыгрыше премьер-лиги, а также завоевала Кубок Англии, два Суперкубка страны и три Кубка лиги.
Также 50-летний Хосеп Гвардиола с 2008 до 2012 года тренировал испанскую "Барселону". В 2013 - 2016 годах возглавлял немецкую "Баварию".
- В ноябре прошлого года главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола продлил контракт с английским клубом до 2023 года.
- 6 июля главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал, что у английского топ-клуба нет средств , чтобы усилить линию атаки.
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