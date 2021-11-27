Один из лучших теннисистов Украины Стаховский завершил карьеру в сборной
Вторая ракетка Украины Сергей Стаховский объявил о завершении карьеры в сборной
Об этом Стаховский написал в Facebook.
"Сегодня потенциально мой последний день в сборной Украины по теннису! Смотрю с оптимизмом и уверенностью. Начиная с 2006 года, я имел честь защищать сине-желтый флаг. Провел 77 матчей. Для меня это было, есть и всегда будет самой высокой наградой - стоять на корте, когда раздается гимн Украины!Эмоции, которые я одерживал от побед - феерические!Поражения - били бессонными ночами и отчаянием.Очень рад, что в этот день рядом со мной моя возлюбленная, которая последние 10 лет поддерживала меня, ждала дома и воспитывала наших троих детей. Спасибо всем! С Украиной в сердце!", - написал Стаховский.В рейтинге ATP Сергей Стаховский занимает 233 позицию – это второй лучший показатель среди украинцев. Долгое время 35-летний спортсмен был первой ракеткой Украины.
Стаховский является обладателем четырех титулов АТР в одиночном разряде и трех титулов ATP в парном разряде. На турнирах серии Большого шлема украинец не проходил в высшую стадию, чем 1/16 финала.
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