Один из лучших теннисистов Украины Стаховский трогательно объявил о завершении карьеры
Украинский теннисист Сергей Стаховский объявил о завершении спортивной карьеры
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Instagram Сергея Стаховского.
"Путешествие в тысячи матчей начинается с одного удара... Спасибо, теннис, это было по-настоящему", - написал Сергей Стаховский под памятными фото своей карьеры.
Стаховский является обладателем четырех титулов АТР в одиночном разряде и трех титулов ATP в парном разряде. На турнирах серии Большого шлема украинец не проходил на более высокую стадию, чем 1/16 финала.
- 11 января украинский теннисист Сергей Стаховский проиграл американцу Джефри Вульфу на старте квалификации Открытого чемпионата Австралии.
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