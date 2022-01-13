Один из лучших теннисистов Украины Стаховский трогательно объявил о завершении карьеры

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Instagram Сергея Стаховского.



"Путешествие в тысячи матчей начинается с одного удара... Спасибо, теннис, это было по-настоящему", - написал Сергей Стаховский под памятными фото своей карьеры.



Стаховский является обладателем четырех титулов АТР в одиночном разряде и трех титулов ATP в парном разряде. На турнирах серии Большого шлема украинец не проходил на более высокую стадию, чем 1/16 финала.

11 января украинский теннисист Сергей Стаховский проиграл американцу Джефри Вульфу на старте квалификации Открытого чемпионата Австралии.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb