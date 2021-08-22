Один из лучших игроков "Динамо" согласился перейти в чемпионат Италии

Об этом сообщает Tutto Salernitana .



По информации источника, итальянский "Салернитана" и киевское "Динамо" ведут переговоры о трансфере Жерсона Родригеса.



Люксембургский форвард хотел бы продолжить карьеру на Апеннинах и надеется, что боссы украинского клуба примут предложение новичка Серии А.



В прошлом сезоне 26-летний Жерсон Родригес провел 38 матчей, забил 7 мячей и отдал 4 ассиста. За свою карьеру футболист успел 31 раз выйти на поле в футболке сборной Люксембурга.



В 2018 году "Динамо" заплатило за Родригеса 2 млн евро, форвард перешел из японской "Джубило Иваты".

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