Один из лидеров отрасли: Украина арестовала активы российского предприятия на 350 млн грн
Суд арестовал недвижимость и корпоративные права одного из крупнейших в Украине производителей полуфабрикатов, принадлежащего россиянину
Об этом сообщает в Telegram Офис генпрокурора.
"Общая сумма арестованного составляет более 350 млн грн. Сейчас решается вопрос о передаче арестованного имущества в управление АРМА", - говорится в сообщении.
В 2019-2021 годах предприятие уклонилось от уплаты налогов на 150 млн грн.
В то же время Бюро экономической безопасности отмечает, что схему уклонения от налогов организовали с помощью конвертационного центра.
"Должностные лица компании, являющейся крупным налогоплательщиком, в течение 2019-2021 годов, осуществляли перечисление денежных средств на транзитно-конвертационную группу с целью обналичивания и без фактического проведения указанных операций", - сообщает БЭБ.
Издание "Экономическая правда" предполагает, что речь идет о ТМ "Ермолино", принадлежащей ООО "Инвест Альянс" российского бизнесмена Ильи Александрова. По данным издания, предприятие названо в честь российского города Ермолино Калужской области РФ, где зарегистрировано общество "Инвест Альянс".
На сайте предприятия говорится, что ТМ "Ермолино" временно приостановило работу в Украине.
- Ранее Украина арестовала корпоративные права и 35 объектов связанного с РФ предприятия более чем на 2,3 млрд грн.
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