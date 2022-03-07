Один из крупнейших туроператоров России отменяет туры за границу
Anex Tour и авиакомпания AZUR приостановили перевозку туристов по международным направлениям из-за риска ареста самолетов
Об этом сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова, передает Еспресо.TV.
"По рекомендации Росавиации Anex Tour приостановил перевозку в зарубежных направлениях в связи с риском ареста самолетов. Рейсы для возвращения в Россию продолжаются, туроператор поможет своим туристам вернуться домой", - написала она в своем телеграмм-канале.
Она добавила, что Ростуризм просит туристов оставаться на связи с представителями туроператора, чтобы знать все перемены.
Как сообщает "Интерфакс", в субботу, 5 февраля, Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям прекратить с 6 марта международные рейсы на фоне массовых арестов самолетов за рубежом. Ограничения не затрагивают авиакомпании, в которых в эксплуатации находятся самолеты иностранной или российской регистрации "и отсутствуют риски их ареста или задержания". Также они не распространяются на авиакомпании стран, не присоединившихся к санкциям и не ограничивших авиасообщение с РФ.
О приостановлении полетов за границу с 8 марта среди других российских авиакомпаний ранее объявила AZUR air, партнер туроператора Anex Tour. Авиакомпания сообщила, что будет продолжать выполнять вывозные рейсы для находящихся за рубежом россиян: в Мексике, Доминикане, Кубе, Турции, Египте, Вьетнаме и на Мальдивских островах. После 8 марта в вывозной программе будут использованы самолеты, зарегистрированные в государственном реестре воздушных судов РФ.
- Напомним, страны ЕС и многие страны мира закрыли небо для самолетов из России из-за вторжения в Украину. Также были введены санкции, запрещающие российским авиакомпаниям использовать самолеты с иностранной регистрацией. Россия предпринимала несколько попыток нарушить запрет, но борта сразу были арестованы за границей. В ответ Россия начала процесс национализации самолетов отечественных авиакомпаний.
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