Один из крупнейших маркетплейсов в мире Fiverr приостанавливает работу в России

Об этом сообщил вице-премьер – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.



"Fiverr приостанавливает свою деятельность в России. Россияне не могут открывать новые аккаунты или использовать имеющиеся для покупки или продажи услуг на платформе", – говорится в сообщении.



Кроме того, компания решила вернуть все сборы, собранные за последние несколько недель, украинским фрилансерам как способ дополнительной финансовой поддержки.



Справка: Fiverr – один из самых больших маркетплейсов онлайн-услуг в мире. Платформа позволяет регистрировать и подавать заявки на небольшие одноразовые работы или концерты в Интернете.

Напомним, Google ограничивает работу Google Play в РФ.

10 марта YouTube ввел ограничения на функции спонсорства, YouTube Premium и Music Premium для российских пользователей.