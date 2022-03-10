Один из крупнейших маркетплейсов в мире Fiverr приостанавливает работу в России
Россияне не смогут открывать новые аккаунты или использовать существующие для покупки или продажи услуг на платформе Fiverr
Об этом сообщил вице-премьер – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
"Fiverr приостанавливает свою деятельность в России. Россияне не могут открывать новые аккаунты или использовать имеющиеся для покупки или продажи услуг на платформе", – говорится в сообщении.
Кроме того, компания решила вернуть все сборы, собранные за последние несколько недель, украинским фрилансерам как способ дополнительной финансовой поддержки.
Справка: Fiverr – один из самых больших маркетплейсов онлайн-услуг в мире. Платформа позволяет регистрировать и подавать заявки на небольшие одноразовые работы или концерты в Интернете.
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