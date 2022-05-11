Один из крупнейших кредиторов РФ группа UniCredit продает свое российское подразделение
В случае успешных переговоров UniCredit станет вторым банковским гигантом после Societe Generale, который уйдет с рынка России – останется только австрийский Raiffeisen
Об этом сообщает Bloomberg.
UniCredit SpA ведет предварительные переговоры о продаже своего российского подразделения после того, как к нему обратились заинтересованные покупатели.
Итальянский банк привлек интерес финансовых учреждений, а также фирм, заинтересованных в получении банковской лицензии в России. Недавно начались переговоры на ранней стадии с потенциальными несанкционированными покупателями, сообщили источники издания, отказавшись назвать заинтересованные стороны.
Кроме продажи банк продолжает рассматривать и другие варианты.
UniCredit, австрийский Raiffeisen Bank International AG и французский Societe Generale SA входят в тройку крупнейших западноевропейских кредиторов в России. SocGen уже согласился продать свое подразделение ПАО "Росбанк" инвестиционной фирме самого богатого человека России, получив около 3 миллиардов евро, чтобы выйти из попавшей под серьезные санкции страны.
Издание отмечает, что в Raiffeisen также намекают, что к ним обратились неизвестные покупатели.
"Это положительная новость для банка, поскольку продажа устранит одно из главных ограничений для кредитора и повысит акции", - сказал Винченцо Лонго, рыночный стратег IG.
Главный исполнительный директор Андреа Орсель стремится извлечь прибыль из любой трансакции и исключает соглашения, которые приведут к дальнейшему удару по буферам капитала банка. Предварительный этап переговоров означает, что они могут развалиться, особенно учитывая сложность геополитической ситуации, отмечают они. В марте Орсель заявил, что рассматривает варианты, включая выход в рамках срочного пересмотра бизнеса.
Спикер UniCredit от комментариев отказался.
- О том, что один из крупнейших французских финансовых конгломератов Société Générale покидает российский рынок, стало известно в середине апреля.
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