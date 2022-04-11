Один из крупнейших французских финансовых конгломератов Société Générale покидает российский рынок

Об этом сообщается в официальном обращении на сайте компании.



По предварительной информации, Societe Generale прекращает свою банковскую и страховую деятельность в России. Кроме того, финансовый конгломерат объявляет о подписании соглашения о продаже всей своей доли активов в Росбанке и российских страховых дочерних компаниях Группы Интеррос Капитала, предыдущему акционеру Росбанка.



Благодаря этому соглашению финансовая группа эффективно и упорядоченно обещает уехать из России.



"Эта предполагаемая операция, остающаяся одобрением соответствующих регуляторных и антимонопольных органов, будет осуществлена с соблюдением действующих правовых и нормативных обязательств. Закрытие этой операции должно состояться в ближайшие недели", - сообщается в обращении.



После завершения соглашения французская группа прекратит всю свою деятельность на территории России. Соглашение обещают закрыть в ближайшие недели.



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