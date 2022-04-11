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Один из крупнейших французских финансовых конгломератов Société Générale покидает российский рынок

11 апреля, 2022 понедельник
11:05
Мир Societe Generale

Один из крупнейших французских финансовых конгломератов Société Générale покидает российский рынок и объявляет о подписании соглашения о продаже своей доли в Росбанке

Об этом сообщается в официальном обращении на сайте компании.

По предварительной информации, Societe Generale прекращает свою банковскую и страховую деятельность в России. Кроме того, финансовый конгломерат объявляет о подписании соглашения о продаже всей своей доли активов в Росбанке и российских страховых дочерних компаниях Группы Интеррос Капитала, предыдущему акционеру Росбанка.

Благодаря этому соглашению финансовая группа эффективно и упорядоченно обещает уехать из России.

"Эта предполагаемая операция, остающаяся одобрением соответствующих регуляторных и антимонопольных органов, будет осуществлена с соблюдением действующих правовых и нормативных обязательств. Закрытие этой операции должно состояться в ближайшие недели", - сообщается в обращении.

После завершения соглашения французская группа прекратит всю свою деятельность на территории России. Соглашение обещают закрыть в ближайшие недели.

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