Один из крупнейших французских финансовых конгломератов Société Générale покидает российский рынок
Один из крупнейших французских финансовых конгломератов Société Générale покидает российский рынок и объявляет о подписании соглашения о продаже своей доли в Росбанке
Об этом сообщается в официальном обращении на сайте компании.
По предварительной информации, Societe Generale прекращает свою банковскую и страховую деятельность в России. Кроме того, финансовый конгломерат объявляет о подписании соглашения о продаже всей своей доли активов в Росбанке и российских страховых дочерних компаниях Группы Интеррос Капитала, предыдущему акционеру Росбанка.
Благодаря этому соглашению финансовая группа эффективно и упорядоченно обещает уехать из России.
"Эта предполагаемая операция, остающаяся одобрением соответствующих регуляторных и антимонопольных органов, будет осуществлена с соблюдением действующих правовых и нормативных обязательств. Закрытие этой операции должно состояться в ближайшие недели", - сообщается в обращении.
После завершения соглашения французская группа прекратит всю свою деятельность на территории России. Соглашение обещают закрыть в ближайшие недели.
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