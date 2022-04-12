Один из известнейших современных архитекторов мира Норман Фостер готов участвовать в восстановлении Харькова, - горсовет
Британский архитектор и дизайнер является лауреатом Императорской и Притцкеровской премий, архитектор Apple Park Норман Фостер готов участвовать в восстановлении Харькова
Об этом сообщает Харьковский городской совет.
В настоящее время каких-либо деталей не сообщается.
Архитектурное бюро Нормана Фостера "Foster+Partners" основано в 1967 году. Норман Фостер тесно связан с развитием архитектуры в стиле хай-тек и ранним внедрением энергоэффективных строительных технологий. В 1980-х годах он спроектировал здание банка HSBC в Гонконге, на тот момент самое дорогое здание из когда-либо построенных, в 2004 году — самый высокий мост в мире, Виадук Мийо на юге Франции, с 2009 года до смерти Стива Джобса работал над дизайном штаб-квартиры Apple - Apple Park в Калифорнии (США).
- Отметим, что 1617 многоэтажных жилых домов разрушены в Харькове с начала полномасштабного нападения РФ на Украину.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 29.85
-
EUR
Покупка 31.79Продажа 32.72
- Актуальное
- Важное