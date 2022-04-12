Один из известнейших современных архитекторов мира Норман Фостер готов участвовать в восстановлении Харькова, - горсовет

Об этом сообщает Харьковский городской совет.

В настоящее время каких-либо деталей не сообщается.

Архитектурное бюро Нормана Фостера "Foster+Partners" основано в 1967 году. Норман Фостер тесно связан с развитием архитектуры в стиле хай-тек и ранним внедрением энергоэффективных строительных технологий. В 1980-х годах он спроектировал здание банка HSBC в Гонконге, на тот момент самое дорогое здание из когда-либо построенных, в 2004 году — самый высокий мост в мире, Виадук Мийо на юге Франции, с 2009 года до смерти Стива Джобса работал над дизайном штаб-квартиры Apple - Apple Park в Калифорнии (США).

Отметим, что 1617 многоэтажных жилых домов разрушены в Харькове с начала полномасштабного нападения РФ на Украину.

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