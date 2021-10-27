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Один из главных талантов "Шахтера" назвал цель "горняков" в Кубке Украины

27 октября, 2021 среда
16:38
Спорт Георгий Судаков

Полузащитник "Шахтера" Георгий Судаков заявил, что донецкая команда намерена выиграть Кубок Украины в этом сезоне

Судаков поделился ожиданиями от матча с "Черноморцем" в 1/8 финала Кубка Украины, который состоится 27 октября. Начало в 19:30

"Нет права на ошибку. Один матч, который нужно только выигрывать. В Кубке проиграл – вылетел, нельзя допускать таких ошибок. Кажется, что мы последние 3 года не выигрывали Кубок Украины. В этом году нужно выиграть", – сказал футболист.

Георгий Судаков считается одним из главных талантов "Шахтера" и украинского футбола. 19-летний полузащитник сыграл 8 матчей и забил 3 гола в этом сезоне.

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