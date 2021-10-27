Один из главных талантов "Шахтера" назвал цель "горняков" в Кубке Украины
Полузащитник "Шахтера" Георгий Судаков заявил, что донецкая команда намерена выиграть Кубок Украины в этом сезоне
Судаков поделился ожиданиями от матча с "Черноморцем" в 1/8 финала Кубка Украины, который состоится 27 октября. Начало в 19:30
"Нет права на ошибку. Один матч, который нужно только выигрывать. В Кубке проиграл – вылетел, нельзя допускать таких ошибок. Кажется, что мы последние 3 года не выигрывали Кубок Украины. В этом году нужно выиграть", – сказал футболист.
Георгий Судаков считается одним из главных талантов "Шахтера" и украинского футбола. 19-летний полузащитник сыграл 8 матчей и забил 3 гола в этом сезоне.
- 19 августа полузащитник "Шахтера" Георгий Судаков рассказал, как просто на футбольном поле его подвергли критике за выступление в сборной Украины на Евро-2020.
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