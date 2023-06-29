Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Взвесив все "за" и "против", я отзываю свой голос за Елену Думу и сегодня мной было инициировано проведение внеочередного заседания конкурсной комиссии по избранию Председателя АРМА, на котором я сделаю соответствующее заявление", - отметил он.

По словам Остапенко, к этому решению его побудили две причины.

"Я отзываю свой голос по мотивам отсутствия у меня на момент голосования полной информации по кандидату, которая имеет решающее для меня значение и которая меня ошеломила", - отметил Остапенко.

Кроме того, по его мнению, была нарушена процедура голосования.

"После проведения первого "рейтингового" этапа, где каждый из членов комиссии имел возможность отдать несколько голосов за нескольких кандидатов, не был проведен второй, "решающий" этап, где каждый должен был отдать один голос за одного из кандидатов, набравшего наибольшее количество голосов", – подчеркнул он.

Остапенко призвал комиссию в ближайшее время провести заседание с целью решения этих вопросов и определиться с результатами голосования надлежащим образом в рамках надлежащей правовой процедуры.

Как отмечает "Экономическая правда", после обнародования информации о том, что Елена Дума определена победительницей конкурса среди кандидатов на должность главы Нацагентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), разразился скандал по фактам ее биографии .

Отдельные эксперты и представители гражданского общества обратили внимание на то, что опыт Елены Думы не связан с работой в сфере, касающейся уголовной юстиции, а также не связан с управлением или розыском активов.

Эксперты подвергли сомнению, что Думе удавалось совмещать руководство и участие в деятельности общественных организаций с государственной службой.

Ее также обвинили в политической ангажированности и вероятных деловых контактах с госпредателями и подозреваемыми в сотрудничестве с Россией.

Кроме того, 4 года назад будущая руководитель АРМА принимала непосредственное участие в попытках дискредитации нынешнего президента США. В частности, ее упрекают в участии в совместной пресс-конференции с Сэмом Кислиным — финансовым донором Рудольфа Джулиани.

31 марта 2022 года, когда конкурсная комиссия объявила имена кандидатов на должность председателя АРМА, которые по результатам тестирования прошли в следующие этапы конкурса, Елена Дума вошла в тройку лидеров, набрав 80 баллов. Столько же баллов набрал временно исполняющий обязанности главы АРМА Дмитрий Жоравович. Кроме того, 80 баллов набрал адвокат, который до 21 октября 2022 года являлся руководителем Департамента управления корпоративных прав ФГИУ, Константин Ткаченко.