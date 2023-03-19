Перехват опубликовал ГУР.

"Да, своей жизнью живем. Вон, кто-то и стреляется, один пацан голову сам себе прострелил. Пришел из наряда, автомат взял на**й, голову расх**рил и все", - жалуется оккупант и подтверждает, что самоубийца просто "не выдержал" ситуации на фронте.

Он также рассказал, что командир скрыл факт самоубийства, чтобы семья оккупанта получила выплату.

"Это у нас командир хороший еще, справедливый. Списал, как в бою, чтобы семье 5 миллионов заплатили за смерть. За самострел же не заплатят", - рассказал он.