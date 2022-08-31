"Один другого застрелил - печень прострелил": оккупант рассказал о ликвидации сослуживцев на Харьковщине, - перехват
В перехваченном разговоре рашист рассказал сослуживцу о перестрелках, нерадивом руководстве и их положении на фронте в Харьковской области
Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
Российский оккупант рассказывает другому, что сейчас находится вблизи Изюма в Камышевахе.
Вывести нас не могут короче, типо это комендатура, бл*ть. Говорит: Х*й вам, идите воюйте. У нас тут 60 танков, бл*ть, дох*я пехоты, арта работает целыми днями, а куда работает, х*й его знает.
Их не видно той ночью в линию сидим без прицела, нах, ночного. А вот капитан с тремя прицелами. Нах*й надо", - говорит рашист.
Захватчик также рассказывает сослуживцу о ситуации, в которой один застрелил своего солдата: "Печень прострелили, человек умер в грязи. Них*я себя ситуация. Один другого застрелил".
Рашист рассказывает, что с командованием понимания у обычных солдат нет.
"Я здесь со старлеем теперь каждый день закусываюсь, он пьяный ходит баллады рассказывает, какой он крутой - обстреливали, а он такой не зассал, бл*ть. Ебл*ще набить да и уехати на танке, а наступать нечем и х*й знает сколько здесь еще сидеть", - добавил захватчик.
При лучшей возможности оккупант хочет сбежать: "При удобном случае, нах*й, лучше домой свалит, бл*ть, живым вернуться.
- Разведка сообщает, что истощение мобилизационного потенциала основных "доноров" войны против Украины - Бурятии, Тувы, республик Кавказа и других неблагополучных регионов заставляет Кремль активизироваться в так называемых центральных областях.
- Россияне в оккупированном Крыму начали размещать военные склады и склады оружия на базе складов с углем или свинофермах, чтобы запутать украинское войско.
- Во временно оккупированном Крыму, в поселке Красногвардейское, сегодня, 31 августа, с 6 утра горит российская нефтебаза.
- Британская разведка узнала, как РФ будет реагировать на контрнаступление ВСУ в Херсонской области. В противодействие контрнаступлению, которое ВСУ разворачивают на Юге Украины, россияне перебрасывают заранее сформированные резервные подразделения.
- Российская Федерация планирует перебросить на территорию временно оккупированного Крыма москвичей и питерцев. Также доукомплектовывать воинские части российских вооруженных сил будут 1 200 срочников.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.45
Покупка 39.45Продажа 40.25
-
EUR
Покупка 39.43Продажа 40.43
- Актуальное
- Важное