Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Российский оккупант рассказывает другому, что сейчас находится вблизи Изюма в Камышевахе.

Вывести нас не могут короче, типо это комендатура, бл*ть. Говорит: Х*й вам, идите воюйте. У нас тут 60 танков, бл*ть, дох*я пехоты, арта работает целыми днями, а куда работает, х*й его знает.

Их не видно той ночью в линию сидим без прицела, нах, ночного. А вот капитан с тремя прицелами. Нах*й надо", - говорит рашист.

Захватчик также рассказывает сослуживцу о ситуации, в которой один застрелил своего солдата: "Печень прострелили, человек умер в грязи. Них*я себя ситуация. Один другого застрелил".

Рашист рассказывает, что с командованием понимания у обычных солдат нет.

"Я здесь со старлеем теперь каждый день закусываюсь, он пьяный ходит баллады рассказывает, какой он крутой - обстреливали, а он такой не зассал, бл*ть. Ебл*ще набить да и уехати на танке, а наступать нечем и х*й знает сколько здесь еще сидеть", - добавил захватчик.

При лучшей возможности оккупант хочет сбежать: "При удобном случае, нах*й, лучше домой свалит, бл*ть, живым вернуться.

Разведка сообщает, что истощение мобилизационного потенциала основных "доноров" войны против Украины - Бурятии, Тувы, республик Кавказа и других неблагополучных регионов заставляет Кремль активизироваться в так называемых центральных областях.

Россияне в оккупированном Крыму начали размещать военные склады и склады оружия на базе складов с углем или свинофермах, чтобы запутать украинское войско.

Во временно оккупированном Крыму, в поселке Красногвардейское, сегодня, 31 августа, с 6 утра горит российская нефтебаза.

Британская разведка узнала, как РФ будет реагировать на контрнаступление ВСУ в Херсонской области. В противодействие контрнаступлению, которое ВСУ разворачивают на Юге Украины, россияне перебрасывают заранее сформированные резервные подразделения.

Российская Федерация планирует перебросить на территорию временно оккупированного Крыма москвичей и питерцев. Также доукомплектовывать воинские части российских вооруженных сил будут 1 200 срочников.

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