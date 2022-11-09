Один день войны против россиян равен 30 дням разминирования, – сапер Виталий Галаша
По состоянию на сегодня, чтобы ликвидировать последствия одного дня войны, - нужно 30 рабочих дней пиротехников
Свою экспертную оценку начальник группы пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда специального назначения Виталий Галаша высказал для материала Еспресо , который выйдет 10 ноября.
"Помимо разминирования саперы также постоянно присутствуют при разборе завалов. Поэтому, когда их коллеги находят взрывоопасные предметы, работы прекращаются и за дело берутся мастера-пиротехники", - рассказал пиротехник.
Виталий Галаша заявил, что один день войны равен тридцати дням разминирования.
По информации сапера, его волынский отряд всего за одну неделю работы на территории Донецкой области обнаружил и уничтожил 114 боеприпасов, оставленных российскими оккупантами.
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