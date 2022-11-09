Один день войны против россиян равен 30 дням разминирования, – сапер Виталий Галаша

Свою экспертную оценку начальник группы пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда специального назначения Виталий Галаша высказал для материала Еспресо , который выйдет 10 ноября.

"Помимо разминирования саперы также постоянно присутствуют при разборе завалов. Поэтому, когда их коллеги находят взрывоопасные предметы, работы прекращаются и за дело берутся мастера-пиротехники", - рассказал пиротехник.

Виталий Галаша заявил, что один день войны равен тридцати дням разминирования.

По информации сапера, его волынский отряд всего за одну неделю работы на территории Донецкой области обнаружил и уничтожил 114 боеприпасов, оставленных российскими оккупантами.

Правительство США выделило из фондов Агентства по международному развитию (USAID) $55 млн на ремонт и поддержку работы инфраструктуры теплоснабжения в 19 регионах Украины.

Премьер-министр Камбоджи Гуг Сен пообещал направить в Украину саперов для помощи в обучении военных ВСУ.

Ранее министр внутренних дел рассказал , что на полное разминирование Украины необходимы годы. В настоящее время для обезвреживания взрывчатки в одном населенном пункте уходит около месяца