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Один день войны наносит окружающей среде ущерб на 102 млн евро

8 июля, 2023 суббота
14:54
Война с Россией

Каждый день полномасштабного российского вторжения наносит окружающей среде Украины ущерб на сумму 102 миллиона евро, или 4 миллиарда гривен

Об этом сообщает пресс-служба Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов.

Отмечается, что один день полномасштабного вторжения наносит 102 млн евро ущерба окружающей среде, без учета экоцида, вызванного Россией подрывом Каховской ГЭС.

Каждый день инспекторы Государственной экологической инспекции Украины фиксируют разрушение окружающей среды от боевых действий. Это означает, что каждый день войны стоит России минимум 102 млн евро, или 4 млрд гривен, экологического ущерба. Всему есть своя цена", - говорится в сообщении.

  • Ранее в Минэкономики оценили ущерб от подрыва россиянами Каховской ГЭС. Окружающая среда и экология понесли потери на $1,5 млрд.
Общество
Экономика
Украина
экологическая катастрофа
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