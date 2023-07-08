Об этом сообщает пресс-служба Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов.

Отмечается, что один день полномасштабного вторжения наносит 102 млн евро ущерба окружающей среде, без учета экоцида, вызванного Россией подрывом Каховской ГЭС.

Каждый день инспекторы Государственной экологической инспекции Украины фиксируют разрушение окружающей среды от боевых действий. Это означает, что каждый день войны стоит России минимум 102 млн евро, или 4 млрд гривен, экологического ущерба. Всему есть своя цена", - говорится в сообщении.