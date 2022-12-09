Один день войны – это месяц разминирования территории, – советник министра МВД Денисенко.
Советник главы МВД Украины Вадим Денисенко рассказал, что разминирование деоккупированных территорий является очень сложной проблемой для Украины
Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо"
"Вчера, к сожалению, погибли четверо полицейских. Это произошло на Херсонщине. Этот случай доказывает, что ситуация с разминированием невероятно сложная. Сначала в Киевской области мы поняли, какая это может быть проблема. Теперь мы видим, что ситуация с разминированием на освобожденных территориях Харьковщины и Херсонщины тоже очень сложная", – пояснил Денисенко.
Советник министра МВД подчеркнул, что разминирование деоккупированных территорий является одной из самых глобальных проблем для Украины.
"Особенно сложная ситуация с разминированием в Херсонской области. Там россияне, отступая, сознательно покидали мины и растяжки. Именно поэтому разминирование деоккупированных территорий является одной из самых глобальных проблем для Украины. Поскольку один день войны - это месяц тяжелой работы для саперов", - добавил он.
- 7 декабря в Херсонской области во время проведения стабилизационных мероприятий на каскаде вражеских мин подорвались черкасские полицейские. Четверо человек погибли, за жизнь еще четырех борются врачи.
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