Один человек погиб в результате авиаудара по ТЦ в Киеве, - Кличко
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о 1 погибшем в результате авиаудара по Подольскому району
Об этом Кличко сообщает в Telegram.
По состоянию на 00:03 в результате авиаудара погиб 1 человек.
"Спасатели ликвидируют сильный пожар на территории одного из торговых центров в Подольском районе столицы. В настоящее время один погибший. Все службы - спасательные, медики, полиция - работают на месте. Информация уточняется", - написал Виталий Кличко.
- Около 23:30 в Подольском районе Киева прогремели несколько взрывов.
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