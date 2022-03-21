Один человек погиб в результате авиаудара по ТЦ в Киеве, - Кличко

Об этом Кличко сообщает в Telegram.



По состоянию на 00:03 в результате авиаудара погиб 1 человек.



"Спасатели ликвидируют сильный пожар на территории одного из торговых центров в Подольском районе столицы. В настоящее время один погибший. Все службы - спасательные, медики, полиция - работают на месте. Информация уточняется", - написал Виталий Кличко.





Около 23:30 в Подольском районе Киева прогремели несколько взрывов.