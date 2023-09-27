"Одеяло для Коломойского". Как звезды 1+1 обнулили себя поддержкой Игоря Валерьевича

Но начнем с самого первого. Сентябрь-2023 оказался не слишком удачным для Игоря Валерьевича Коломойского. Он получил сразу три подозрения и сменил комфортное имение в Буковеле на СИЗО СБУ.

Что это за дела, так заинтересовавшие НАБУ, СБУ и БЭБ? Все они прямо или обтекаемо затрагивают темы вывода многочисленных миллиардов украинских средств из "ПриватБанка".

Зацитирую Виталия Шабунина из Центра противодействия коррупции:

"Первое подозрение олигарху вручили от Бюро экономической безопасности, Службы безопасности Украины и Офиса генерального прокурора. Речь идет о мошенничестве и легализации средств. И, судя по тексту подозрения, писали ее наспех, а доказательства собирали в "рекордные" сроки. Еще одно подозрение от этих". органов Коломойский получил в конце прошлой недели — за якобы завладение и последующую легализацию 5,8 млрд грн ПриватБанка.

Все это происходит в момент, когда США передали горячий привет Зеленскому и его команде и сбросили четкое письмо с перечнем реформ по преодолению коррупции, реформам судов, САП и наблюдательным советам. Иначе денег на восстановление не будет…

Коломойского откровенно не радует перспектива сидеть в тюрьме или хуже — повторить судьбу украинского коррупционера Павла Лазаренко. Поэтому прижатый к дереву лев рычит и сопротивляется.

И случилось невиданное до этого.

Самые знаменитые рабочие и работницы 1+1 пришли защищать Игоря Валерьевича на суде. Мол, шикарный патриот, отец независимой печати и никуда не уйдет. О сути обвинений ни слова о топкоррупции, мошенничестве и отмывании денег украинских граждан.

И то ничего, что среди просил Игоря Валерьевича были телеведущие Алла Мазур и Наталья Мосейчук — которые многие годы продавали свой образ роскошных аналитиков, задающих тренды в политике. Вспомним, что эксклюзивное интервью в "Праве на власть" или прайме "ТСН Итог" было вершиной желаний каждого влиятельного политика. И женщины действительно делали будущих президентов, премьеров и министров.

Удались, что ничего не понимают в политике, претензиях ФБР США, подозрениях СБУ и НАБУ — эксминистр культуры Александр Ткаченко, возглавлявший в 2008–2019 годах "1+1 media". Любитель сериалов о рагулях на селе и Поворознюке Юрий Горбунов, спортивный комментатор Игорь Цыганик.

Главным спикером 15 защитников Коломойского выступила главная звезда "плюсов" Наталья Мосейчук. И если честно – я не вижу и этому ничего удивительного. Напомню один факт – незадолго до полномасштабного вторжения Игорь Коломойский в интервью размышлял о том, кто может пойти баллотироваться в президенты в 2024 году. И он назвал Наталью Мосейчук как личность со 100% узнаваемостью.

Когда тогда "Детектор медиа" спросил Мосейчук напрямую, допускает ли она вообще возможность идти в президенты, Мосейчук загадочно ответила: "У нас каждый президент, как было сказано два с половиной года назад".

Поэтому очень интересно узнать, что это было, когда Наталья в суде сначала рассказывала о "потребности Коломойского поехать домой работать с документами в Днепропетровскую область". А дальше выдала спич, что Коломойский "не будет укрываться клетчатым одеялом, не будет имитировать болезнь, не будет свозить массовку под суд, не будет шантажировать судебную систему". Это еще журналистика или тезисы новоиспеченного политика?

Я против того, чтобы неоднозначные поступки Мосейчук и других лиц канала 1+1 активно переносили на военных корреспондентов, операторов и качественных редакторов, которые десятый год снимают документальные свидетельства войны РФ против Украины. И делают свою работу очень хорошо. Но само лицо 1+1 своими омажками по Коломойскому вымазали грязью всех.

И пришли "шакалиные экспрессы" и "эмоционально надкушенные" и набросились на любимых ведущих 1+1 Коломойского. Ибо Коломойского на "хлеб как язык не намажешь".

Я нашла все видео выступлений в суде поручителей и хочу зафиксировать несколько мнений.

Первое, мы четко увидели агонию классического олигархического телевидения, доминировавшее четверть века на плазмах и в головах многих украинцев. Я уверена, что так бы на суд пришли, если бы брали Пинчука, Левочкина, Фирташа и тому подобное — их Даугуле, Доманский и Данилевич так же пошли бы рассказывать об уникальном патриотизме и необходимости "работать с материалами дома". В конце концов, Фирташ так уже "знакомится с судебным делом" десятый год в гостинице Вены. Ибо есть прямая угроза попасть в руки ФБР.

Второе. За успех нужно платить. Можешь сколько угодно гулять по длинным рядам гипермаркета, однако — на кассе тебя ждет терминал. Цена успеха и популярности Аллы Мазур, Натальи Мосейчук и других была уйти и поддержать инвестора. Обнуление собственного статуса.

В риторике фан-клуба Коломойского очень отчетливо прорисовывается подмена понятий. И смещение акцентов. Упомянутая популярная ведущая Алла Мазур решила просто сместить акценты из мошенничества с Приватбанком на Рината Ахметова:

"Коломойский сорвал планы Путина, поддерживал добровольческий батальон, пока другой богатый украинец призвал к гудкам". "Богатый украинец" уже получил в виде потери многочисленных активов и оккупации опорного региона. Коломойский действительно сыграл свою роль в 2014–2015. Но дела касаются отмывания денег из ПриватБанка. И не только. А это очень грязная афера, вышедшая за пределы Украины. И заинтересовала ФБР, потому что за счет выведенных средств Коломойский покупал недвижимость в Кливленде, Луисвилле и Далласе. И это открытые данные, которые в декабре 2020 года обнародовал Минюст США.

И главное. Мне интересно, что думала эта команда поддержки с 1+1, которая будто под копирку провозглашала тезисы о необходимости Коломойского быть дома в комфортных условиях, несмотря на серьезные статьи обвинений?

Пахнет цинизмом. В настоящее время почти в каждой многоэтажке есть семья с оккупированной или прифронтовой территории. Какая бы очень хотела спать в своей постели. Но нет уже ни родных стен, ни знакомых улиц. Сотни тысяч людей лежат в выкопанных "норах" в окопах, пока любимые ведущие Коломойского требуют для него кровати с балдахинами.

Знаете, очень символично, что это снятие масок произошло в день, когда США направили список реформ с четким таймингом. Иначе миллиарды американских долларов не видеть. И, наверное, второго термина для тех, кто "сиял уверенностью" в интервью Наталье Мосейчук.