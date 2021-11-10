"Одевайтесь теплее": синоптик Наталья Диденко предупредила о низких температурах и порывистых ветрах
В Украине 11 ноября ожидаются ночные морозы и порывистые ветры
Об этом сообщила синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко.
"Над Украиной - антициклон. Поэтому много солнца. Однако издалека помахала нам приветливо зима - минувшей ночью было морозно", - написала Диденко.
Днем 11 ноября по всей Украине температура воздуха будет колебаться от +3 до +9°C.
"Завтра, 11 ноября, к низким градусам присоединится порывистый, порой сильный, явно некомфортный ветер. Из-за ветра ощущение холода может быть сильнее фактической погоды - одевайтесь потеплее!" - подчеркнула Диденко.
В большинстве областей в ближайшую ночь будет до -9°C градусов. Самую низкую температуру - до -10°C - ожидают в Луганской и Харьковской областях.
Синоптик добавила, что осадков в течение этой недели не ожидается, только с 15 ноября может быть мокрый снег в некоторых областях и общее похолодание.
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