Одессу с визитом посетила глава МИД Франции Колонна
В четверг, 26 января, в Одессу прибыла с визитом министерша иностранных дел Франции Катрин Колонна
Об этом она сообщила в твиттере.
"В Одессе! Чтобы выразить поддержку Францией суверенитету Украины сегодня, как и вчера", – написала Колонна.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поблагодарил французскую коллегу "за смелый визит".
"С нетерпением жду обсуждения роли Франции в международной танковой коалиции, инициативе Grain From Ukraine и формуле мира. Украинско-французское партнерство остается решающим для прекращения российской агрессии и восстановления мира", - написал он в твиттере.
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