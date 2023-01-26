Одессу с визитом посетила глава МИД Франции Колонна

Об этом она сообщила в твиттере.

"В Одессе! Чтобы выразить поддержку Францией суверенитету Украины сегодня, как и вчера", – написала Колонна.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поблагодарил французскую коллегу "за смелый визит".

"С нетерпением жду обсуждения роли Франции в международной танковой коалиции, инициативе Grain From Ukraine и формуле мира. Украинско-французское партнерство остается решающим для прекращения российской агрессии и восстановления мира", - написал он в твиттере.

24 января Зеленский обсудил с Макроном поставки легких танков, усиление ПВО, дипломатические шаги по завершению войны и отстранение спортсменов из РФ от Олимпиады в Париже.

Во время массированной ракетной атаки РФ 26 января над Одесщиной силы ПВО сбили три вражеских ракеты "Калибр". В области повреждены 2 объекта критической энергетической инфраструктуры

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