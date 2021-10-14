Одесскому художественному музею присвоен статус национального, областная власть рассмотрит присвоение ему имени Ройтбурда
Указом президента Владимира Зеленского Одесскому художественному музею предоставлен статус национального
Об этом сообщает сайт Офиса президента.
"Учитывая общегосударственное и международное признание результатов деятельности коммунального учреждения "Одесский художественный музей" как ведущего культурно-образовательного и научно-исследовательского учреждения по сохранению, изучению и популяризации музейных коллекций, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении ему статуса национального", - говорится в сообщении.
Согласно указу, Кабмин должен обеспечить проведение реставрационных работ на здании-памятнике национального значения, в котором размещается музей. Ремонт будут осуществлять в рамках проекта "Большая реставрация".
Кроме того, Одесская облгосадминистрация и Одесский облсовет должны проработать вопрос о присвоении Одесскому национальному художественному музею имени украинского художника Александра Ройтбурда, который возглавлял это учреждение в 2018-2021 годах.
14 октября исполнилось 60 лет со дня рождения художника. Он умер в августе 2021 года.
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