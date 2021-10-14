Одесскому художественному музею присвоен статус национального, областная власть рассмотрит присвоение ему имени Ройтбурда

Об этом сообщает сайт Офиса президента.



"Учитывая общегосударственное и международное признание результатов деятельности коммунального учреждения "Одесский художественный музей" как ведущего культурно-образовательного и научно-исследовательского учреждения по сохранению, изучению и популяризации музейных коллекций, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении ему статуса национального", - говорится в сообщении.



Согласно указу, Кабмин должен обеспечить проведение реставрационных работ на здании-памятнике национального значения, в котором размещается музей. Ремонт будут осуществлять в рамках проекта "Большая реставрация".



Кроме того, Одесская облгосадминистрация и Одесский облсовет должны проработать вопрос о присвоении Одесскому национальному художественному музею имени украинского художника Александра Ройтбурда, который возглавлял это учреждение в 2018-2021 годах.



14 октября исполнилось 60 лет со дня рождения художника. Он умер в августе 2021 года.



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