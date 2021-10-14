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Одесскому художественному музею присвоен статус национального, областная власть рассмотрит присвоение ему имени Ройтбурда

14 октября, 2021 четверг
19:56
Культура

Указом президента Владимира Зеленского Одесскому художественному музею предоставлен статус национального

Об этом сообщает сайт Офиса президента.

"Учитывая общегосударственное и международное признание результатов деятельности коммунального учреждения "Одесский художественный музей" как ведущего культурно-образовательного и научно-исследовательского учреждения по сохранению, изучению и популяризации музейных коллекций, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении ему статуса национального", - говорится в сообщении.

Согласно указу, Кабмин должен обеспечить проведение реставрационных работ на здании-памятнике национального значения, в котором размещается музей. Ремонт будут осуществлять в рамках проекта "Большая реставрация".

Кроме того, Одесская облгосадминистрация и Одесский облсовет должны проработать вопрос о присвоении Одесскому национальному художественному музею имени украинского художника Александра Ройтбурда, который возглавлял это учреждение в 2018-2021 годах.

14 октября исполнилось 60 лет со дня рождения художника. Он умер в августе 2021 года.

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