Одесское побережье опасно, призываем местных воздержаться от посещения пляжей, - пресс-секретарь ОВА
Одесское побережье опасно из-за наличия мин, которые могут разорваться, говорят в Одесской ОВА
Об этом заявил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук, передает 24 канал .
"Пока одесское побережье достаточно опасно - не только для так называемой морской пехоты России, но и для местных граждан", - подчеркнул он.
На одесском побережье есть мины, которые могут разорваться. Сергей Братчук отметил, что многие стремятся посетить пляж, однако с гражданами проводят воспитательную работу, а правоохранители следят за ситуацией.
"Выиграй эту войну - тогда будем ходить на пляж отдыхать", - добавил Сергей Братчук.
- Напомним, россияне активно осуществляют воздушную разведку над Одесщиной, но украинское ПВО блокирует их.
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