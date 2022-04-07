Одесское побережье опасно, призываем местных воздержаться от посещения пляжей, - пресс-секретарь ОВА

Об этом заявил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук, передает 24 канал .



"Пока одесское побережье достаточно опасно - не только для так называемой морской пехоты России, но и для местных граждан", - подчеркнул он.



На одесском побережье есть мины, которые могут разорваться. Сергей Братчук отметил, что многие стремятся посетить пляж, однако с гражданами проводят воспитательную работу, а правоохранители следят за ситуацией.



"Выиграй эту войну - тогда будем ходить на пляж отдыхать", - добавил Сергей Братчук.

Напомним, россияне активно осуществляют воздушную разведку над Одесщиной, но украинское ПВО блокирует их.

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