Одесский университет возвращается из онлайна. Часть студентов против и готовит бойкот

При этом, по информации местной газеты Думская.net, никаких ограничений для них не предусмотрено, требовать сертификаты о вакцинации или результаты ПЦР-тестов не собираются, передает Еспресо.TV .



При этом с 8 ноября администрация вуза отстранила от работы без сохранения зарплат непривитых преподавателей и других сотрудников.



В пресс-службе ОНУ информацию о возвращении к очной форме обучения журналистам подтвердили, но подробнее прокомментировать пообещали уже на следующей неделе.



"Многие студенты университета считают решение ректора Вячеслава Трубы ошибочным и даже опасным с учетом эпидемической ситуации, которая остается очень напряженной: ежедневно в области заражаются ковидом более полутора тысяч человек, десятки пациентов умирают", - отмечает Думская.net .



Не исключено, что студенты будут "бойкотировать приказ ректора".



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Студентка Анна Стратиенко написала петицию против перехода к офлайн-учебе и предложила ректору пересмотреть свою позицию.



"Мы не должны подвергать себя опасности. Это противоречит всем нормам и Конституции, и Всеобщей декларации прав человека, и противоэпидемическим законам. То, что все допущенные к работе преподаватели вакцинированы, ситуацию не спасет. Три человека из моей группы совсем недавно узнали, что заболели ководом", - говорит она.



Кроме того, немало студентов, не из Одессы, на период "дистанционки" уехали домой, в другие регионы. Поскольку не все вакцинированы, прибыть на пары они не смогут: чтобы сесть на автобус или поезд, нужен зеленый сертификат.



Студенты недовольны тем, что во многих корпусах национального университета до сих пор нет отопления.





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