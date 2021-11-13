Одесский университет возвращается из онлайна. Часть студентов против и готовит бойкот
С понедельника, 15 ноября 2021 года, Одесский университет имени Ильи Мечникова намерен вернуть студентов в аудиторию, несмотря на то, что регион продолжает находиться в красной зоне COVID-19
При этом, по информации местной газеты Думская.net, никаких ограничений для них не предусмотрено, требовать сертификаты о вакцинации или результаты ПЦР-тестов не собираются, передает Еспресо.TV .
При этом с 8 ноября администрация вуза отстранила от работы без сохранения зарплат непривитых преподавателей и других сотрудников.
В пресс-службе ОНУ информацию о возвращении к очной форме обучения журналистам подтвердили, но подробнее прокомментировать пообещали уже на следующей неделе.
"Многие студенты университета считают решение ректора Вячеслава Трубы ошибочным и даже опасным с учетом эпидемической ситуации, которая остается очень напряженной: ежедневно в области заражаются ковидом более полутора тысяч человек, десятки пациентов умирают", - отмечает Думская.net .
Не исключено, что студенты будут "бойкотировать приказ ректора".
Читайте также : "У нас полный зал черных мешков", – директор Полтавского областного морга о смертности от COVID-19
Студентка Анна Стратиенко написала петицию против перехода к офлайн-учебе и предложила ректору пересмотреть свою позицию.
"Мы не должны подвергать себя опасности. Это противоречит всем нормам и Конституции, и Всеобщей декларации прав человека, и противоэпидемическим законам. То, что все допущенные к работе преподаватели вакцинированы, ситуацию не спасет. Три человека из моей группы совсем недавно узнали, что заболели ководом", - говорит она.
Кроме того, немало студентов, не из Одессы, на период "дистанционки" уехали домой, в другие регионы. Поскольку не все вакцинированы, прибыть на пары они не смогут: чтобы сесть на автобус или поезд, нужен зеленый сертификат.
Студенты недовольны тем, что во многих корпусах национального университета до сих пор нет отопления.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.1
Покупка 26.1Продажа 26.36
-
EUR
Покупка 29.78Продажа 30.22
- Актуальное
- Важное