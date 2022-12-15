Одесский провайдер предоставлял доступ к пропагандистским ресурсам РФ вопреки запрету СНБО

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

Отмечают, что предприятие не осуществило блокировку контента страны-агрессора, несмотря на запрет СНБО. Сотрудники компании настраивали пользователям оборудование так, чтобы те могли получать бесплатный доступ к телевидению и интернет-ресурсам России и временно оккупированных территорий. Подключение такой услуги обошлось в 3 тыс. грн и 250 грн ежемесячной абонплаты.

"Компания с 2016 года и по сей день принимала участие в публичных закупках по предоставлению услуг для государственных учреждений и воинских частей Одесчины", - отметили в ОГПУ.

Правоохранители провели обыски по местам расположения оборудования и в офисе предприятия. В результате у компании были изъяты телекоммуникационные приборы и проведено фиксирование трафика. Также во время обыска было обнаружено устройство, с помощью которого обеспечивали беспроводной обмен данными с Приднестровьем.

Досудебное расследование проводится по фактам посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и коллаборационной деятельности (ст. 27, ч. 2 ст. 110, ч. 6 ст. 111-1 УКУ).

15 декабря в Запорожье разоблачили экс-председателя Пологовского райсовета Сергея Калашника, подстроившего под оккупантов заводы пищевой и химической промышленности.