Одесский провайдер предоставлял доступ к пропагандистским ресурсам РФ вопреки запрету СНБО
В Одесской области разоблачен провайдер, который бесплатно предоставлял доступ к трансляции пропагандистских телеканалов России, "ЛНР" и "ДНР"
Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.
Отмечают, что предприятие не осуществило блокировку контента страны-агрессора, несмотря на запрет СНБО. Сотрудники компании настраивали пользователям оборудование так, чтобы те могли получать бесплатный доступ к телевидению и интернет-ресурсам России и временно оккупированных территорий. Подключение такой услуги обошлось в 3 тыс. грн и 250 грн ежемесячной абонплаты.
"Компания с 2016 года и по сей день принимала участие в публичных закупках по предоставлению услуг для государственных учреждений и воинских частей Одесчины", - отметили в ОГПУ.
Правоохранители провели обыски по местам расположения оборудования и в офисе предприятия. В результате у компании были изъяты телекоммуникационные приборы и проведено фиксирование трафика. Также во время обыска было обнаружено устройство, с помощью которого обеспечивали беспроводной обмен данными с Приднестровьем.
Досудебное расследование проводится по фактам посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и коллаборационной деятельности (ст. 27, ч. 2 ст. 110, ч. 6 ст. 111-1 УКУ).
- 15 декабря в Запорожье разоблачили экс-председателя Пологовского райсовета Сергея Калашника, подстроившего под оккупантов заводы пищевой и химической промышленности.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.47
Покупка 39.47Продажа 40.18
-
EUR
Покупка 41.1Продажа 42.17
- Актуальное
- Важное