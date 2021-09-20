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Одесский припортовый завод планирует возобновить работу с ноября

20 сентября, 2021 понедельник
15:00
Экономика

Одесский припортовый завод (ОПЗ) планирует возобновить работу с 1 ноября этого года

Об этом сообщила пресс-служба ОПЗ.

Согласно сообщению, с 1 ноября 2021 года ОПЗ планирует начать работу по давальческому контракту с новой компанией, которая выиграла конкурс в июле 2021 года. Период в пять недель, который продлится между прекращением поставок газа по контракту с "Агро Газ Трейдинг" и запуском посачання сырья по новому контракту с компанией "Dachex Shipping PTE. LTD", менеджмент завода потратит на проведение ежегодного предупредительного ремонта оборудования предприятия, согласно графику предварительно должен был начаться в октябре.

В пресс-службе отметили, что основной доход ОПЗ на период временной остановки производства карбамида составлять другие виды деятельности предприятия, в частности, от перегрузки аммиака.

В пресс-службе напомнили, что из-за ситуации, которая сложилась на мировом и национальном рынках природного газа, компания-поставщик давальческого сырья "Агро Газ Трейдинг", что несет все бизнес-риски, связанные с закупкой газа и продажей продукции производства ОПЗ, сообщила менеджмент завода об уменьшении поставок газа.

Кроме того, компания задолжала ОПЗ 140 млн грн за произведенную продукцию, из-за чего у завода возник долг перед газораспределительной компанией "Одессагаз", которая направила на предприятие рекомендации по самостоятельной остановки завода во избежание аварийной остановки со стороны "Одессагазу".

Следовательно, менеджмент завода принял решение остановить предприятие, чтобы предотвратить излишнее расходование оборотных средств завода.

В пресс-службе заметили, что ОПЗ уже имеет опыт работы в рамках временного простоя и остановки производства карбамида, в течение 2018-2019 годов.

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ОПЗ
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