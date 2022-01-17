Одесский предприниматель направил письмо генсеку НАТО с предложением передать 5,3 га земли под военную базу Альянса

Об этом предприниматель написал в Facebook .

"Так случилось, что я имею право собственности более чем на 5 га земли в центральной части Украины, которую получил в наследство. В связи с открытым рынком земли, хочу передать вышеупомянутый участок блоку НАТО в бесплатное пожизненное пользование. Целевое назначение вполне подходит для размещения военной базы Альянса", - сообщил Ганул.

Предприниматель добавил, что заявление направлено на имя генерального секретаря НАТО – Йенса Столтенберга.



