Одесский предприниматель направил письмо генсеку НАТО с предложением передать 5,3 га земли под военную базу Альянса
Одесский частный предприниматель, общественный деятель и природозащитник Демьян Ганул предлагает НАТО 5,3 га земли в Кировоградской области, которые он получил по наследству, для размещения военной базы Альянса
Об этом предприниматель написал в Facebook .
"Так случилось, что я имею право собственности более чем на 5 га земли в центральной части Украины, которую получил в наследство. В связи с открытым рынком земли, хочу передать вышеупомянутый участок блоку НАТО в бесплатное пожизненное пользование. Целевое назначение вполне подходит для размещения военной базы Альянса", - сообщил Ганул.
Предприниматель добавил, что заявление направлено на имя генерального секретаря НАТО – Йенса Столтенберга.
- Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг допустил увеличение войск Альянса на восточном фланге, если Россия снова совершит нападение на Украину.
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