Одесский облсовет не поддержал инициативу назвать улицу в честь художника Ройтбурда
Одесский облсовет не поддержал инициативу назвать одну из улиц города в честь художника и директора Одесского художественного музея Александра Ройтбурда, который умер 8 августа
Об этом сообщает Укринформ.
Одесский облсовет провалил голосование за инициативу назвать улицу в честь художника Ройтбурда.
Большинство членов облсовета не поддержали инициативу.
В свою очередь, облсовет присвоил звание "Почетный гражданин Одесской области" руководительнице благотворительного фонда "Корпорация монстров" Екатерине Ножевниковий, которая организовала сбор средств и закупку более 600 кислородных концентраторов для больных COVID-19.
За это решение проголосовали 70 из 84 депутатов облсовета.
- Напомним, на 60-м году жизни скончался украинский художник, директор Одесского художественного музея Александр Ройтбурд.
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