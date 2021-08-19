Одесский облсовет не поддержал инициативу назвать улицу в честь художника Ройтбурда

Об этом сообщает Укринформ.

Одесский облсовет провалил голосование за инициативу назвать улицу в честь художника Ройтбурда.

Большинство членов облсовета не поддержали инициативу.

В свою очередь, облсовет присвоил звание "Почетный гражданин Одесской области" руководительнице благотворительного фонда "Корпорация монстров" Екатерине Ножевниковий, которая организовала сбор средств и закупку более 600 кислородных концентраторов для больных COVID-19.

За это решение проголосовали 70 из 84 депутатов облсовета.

Напомним, на 60-м году жизни скончался украинский художник, директор Одесского художественного музея Александр Ройтбурд.

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