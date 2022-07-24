Об этом сообщает телеграмм-канал Одесса.Официально.

Как говорится в сообщении, из-за полномасштабного вторжения России в Украину в этом году организаторы не смогут провести Одесский международный кинофестиваль в традиционном формате. Однако мероприятие все же состоится, его будут транслировать на мировых кинофестивалях.

"Программа Одесского кинофестиваля будет транслироваться на кинофестивалях Норвегии, Канады, Чехии, Косово и Польши. Уже 26-31 июля 2022 года на кинофестивале PriFest в Косово пройдут специальные показы украинских фильмов. События организуются совместно с Одесским международным кинофестивалем", - говорится в сообщении.

Также говорится, что на зарубежных локациях покажут фильмы украинских молодых режиссеров.

"В программу специальных показов войдут полнометражные и короткометражные фильмы украинских режиссеров-дебютантов, представленных в конкурсную программу XIII Одесского международного кинофестиваля", - пишет Одесса.Официально.

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