Одесский международный кинофестиваль состоится в нескольких зарубежных локациях
Ежегодный Одесский международный кинофестиваль будут транслировать в Норвегии, Канаде, Чехии, Косово и Польше
Об этом сообщает телеграмм-канал Одесса.Официально.
Как говорится в сообщении, из-за полномасштабного вторжения России в Украину в этом году организаторы не смогут провести Одесский международный кинофестиваль в традиционном формате. Однако мероприятие все же состоится, его будут транслировать на мировых кинофестивалях.
"Программа Одесского кинофестиваля будет транслироваться на кинофестивалях Норвегии, Канады, Чехии, Косово и Польши. Уже 26-31 июля 2022 года на кинофестивале PriFest в Косово пройдут специальные показы украинских фильмов. События организуются совместно с Одесским международным кинофестивалем", - говорится в сообщении.
Также говорится, что на зарубежных локациях покажут фильмы украинских молодых режиссеров.
"В программу специальных показов войдут полнометражные и короткометражные фильмы украинских режиссеров-дебютантов, представленных в конкурсную программу XIII Одесского международного кинофестиваля", - пишет Одесса.Официально.
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