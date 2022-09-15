Одесский международный кинофестиваль объявил национальную конкурсную программу
Показ конкурсных работ 13-го Одесского международного кинофестиваля состоится 14–23 октября. За победу будут соревноваться 11 полнометражных и семь короткометражных лент
Об этом сообщили организаторы 13-го Одесского международного кинофестиваля .
Как говорится в сообщении, показ конкурсных работ состоится 14–23 октября 2022 года в рамках 38-го Варшавского международного кинофестиваля под названием "Одесса – Варшава: украинский конкурс".
Жюри определит победителей конкурса в двух номинациях: лучший полнометражный фильм (денежная награда – €6 тыс.) и лучший короткометражный фильм (денежная награда – €3 тыс.).
В национальную конкурсную программу вошло 11 полнометражных фильмов:
- "Видение бабочки", режиссер Максим Наконечный
- "Отблеск", режиссер Валентин Васянович
- "Закаленные гневом", режиссеры Леся Калинская и Руслан Батицкий
- "День украинского добровольца", режиссер Владимир Тихий
- "Клондайк", режиссер Марина Эр Горбач
- "Наружу", режиссер Ольга Журба
- "Памфир", режиссер Дмитрий Сухолиткий-Собчук
- "Терриконы", режиссер Тарас Томенко
- "Дневник невесты Христа", режиссер Марта Смеречинская
- "Я и Феликс", режиссер Ирина Цилык
- "Как там Катя?", режиссер Кристина Тинькевич
Также в программе покажут 7 короткометражных лент:
- "Пока здесь тихо", режиссеры Елена Подолянко и Новруз Хикмет
- "Театральная", режиссер Алина Панасенко
- "JORDAN'96", режиссер Екатерина Лесик
- "Лалибела", режиссер Анна Морозова
- "ГКЧП", режиссер Аркадий Непиталюк
- "Ach So", режиссер Полина Поддубная
- "Садок вишневый", коллективная работа студентов Киевского университета им. Карпенко-Карого.
Состав жюри организаторы кинофестиваля объявят в конце сентября.
Справка
Варшавский международный кинофестиваль был основан в 1985 году. Ежегодно мероприятие проводится в начале октября в Варшаве (Польша). Фестиваль представляет лучшие фильмы из всего мирового, европейского и польского кинематографа местной и международной аудитории.
- В программу кинофестиваля в Торонто вошли фильм Антонио Лукича "Люксембург, Люксембург" и короткометражный документальный фильм "Литургия противотанковых препятствий". В этом году Международный кинофестиваль проходит 8–18 сентября.
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