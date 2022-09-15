Одесский международный кинофестиваль объявил национальную конкурсную программу

Об этом сообщили организаторы 13-го Одесского международного кинофестиваля .

Как говорится в сообщении, показ конкурсных работ состоится 14–23 октября 2022 года в рамках 38-го Варшавского международного кинофестиваля под названием "Одесса – Варшава: украинский конкурс".

Жюри определит победителей конкурса в двух номинациях: лучший полнометражный фильм (денежная награда – €6 тыс.) и лучший короткометражный фильм (денежная награда – €3 тыс.).

В национальную конкурсную программу вошло 11 полнометражных фильмов:

"Видение бабочки", режиссер Максим Наконечный

"Отблеск", режиссер Валентин Васянович

"Закаленные гневом", режиссеры Леся Калинская и Руслан Батицкий

"День украинского добровольца", режиссер Владимир Тихий

"Клондайк", режиссер Марина Эр Горбач

"Наружу", режиссер Ольга Журба

"Памфир", режиссер Дмитрий Сухолиткий-Собчук

"Терриконы", режиссер Тарас Томенко

"Дневник невесты Христа", режиссер Марта Смеречинская

"Я и Феликс", режиссер Ирина Цилык

"Как там Катя?", режиссер Кристина Тинькевич

Также в программе покажут 7 короткометражных лент:

"Пока здесь тихо", режиссеры Елена Подолянко и Новруз Хикмет

"Театральная", режиссер Алина Панасенко

"JORDAN'96", режиссер Екатерина Лесик

"Лалибела", режиссер Анна Морозова

"ГКЧП", режиссер Аркадий Непиталюк

"Ach So", режиссер Полина Поддубная

"Садок вишневый", коллективная работа студентов Киевского университета им. Карпенко-Карого.

Состав жюри организаторы кинофестиваля объявят в конце сентября.

Справка

Варшавский международный кинофестиваль был основан в 1985 году. Ежегодно мероприятие проводится в начале октября в Варшаве (Польша). Фестиваль представляет лучшие фильмы из всего мирового, европейского и польского кинематографа местной и международной аудитории.

В программу кинофестиваля в Торонто вошли фильм Антонио Лукича "Люксембург, Люксембург" и короткометражный документальный фильм "Литургия противотанковых препятствий". В этом году Международный кинофестиваль проходит 8–18 сентября.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb