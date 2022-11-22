Одесский дом ребенка "Солнышко" эвакуировали в Анкару

Об этом информируют в Офисе президента Украины .

"34 воспитанника одесского дома ребенка № 3 "Солнышко" вместе с лицами сопровождения и их детьми (всего 70 человек) эвакуировали в турецкий город Анкар, где они будут находиться, пока ситуация в Украине не стабилизируется", – говорится в сообщении.

Сообщается, что детей, лишенных родительской опеки, и оказавшихся в сложных жизненных условиях – разместили в специализированном детдоме в Эрьямане, один из районов Анкары.

"Полуторагодовалый Дарий родом из Антрацита Луганской области. В Одессу он попал как временно перемещенное лицо. Там по заявлению матери его устроили в заведение. Самому младшему члену группы, Саше, всего десять месяцев. Воспитанников дома ребенка сопровождают, в частности, персонал "Солнышко" и работники детских медицинских учреждений Одессы во главе с опытным врачом и руководителем дома ребенка Ольгой Зброжик", – сообщили в Офисе.

Об эвакуации договорились первые леди Украины Елена Зеленская и Турции Эмине Эрдоган.

Также ранее воспитанников одесских детдомов уже приняли Литва – 46 украинцев и Черновцы – 59. Им обеспечили комфортные условия проживания и безопасность.

Кроме того, 19 ноября правительство начало добровольную эвакуацию жителей Херсонской и Николаевской областей.