Одесский дом ребенка "Солнышко" эвакуировали в Анкару
34 воспитанника одесского дома ребенка № 3 "Солнышко" эвакуировали в Анкару в Турции. Также их сопровождал персонал
Об этом информируют в Офисе президента Украины .
"34 воспитанника одесского дома ребенка № 3 "Солнышко" вместе с лицами сопровождения и их детьми (всего 70 человек) эвакуировали в турецкий город Анкар, где они будут находиться, пока ситуация в Украине не стабилизируется", – говорится в сообщении.
Сообщается, что детей, лишенных родительской опеки, и оказавшихся в сложных жизненных условиях – разместили в специализированном детдоме в Эрьямане, один из районов Анкары.
"Полуторагодовалый Дарий родом из Антрацита Луганской области. В Одессу он попал как временно перемещенное лицо. Там по заявлению матери его устроили в заведение. Самому младшему члену группы, Саше, всего десять месяцев. Воспитанников дома ребенка сопровождают, в частности, персонал "Солнышко" и работники детских медицинских учреждений Одессы во главе с опытным врачом и руководителем дома ребенка Ольгой Зброжик", – сообщили в Офисе.
Об эвакуации договорились первые леди Украины Елена Зеленская и Турции Эмине Эрдоган.
Также ранее воспитанников одесских детдомов уже приняли Литва – 46 украинцев и Черновцы – 59. Им обеспечили комфортные условия проживания и безопасность.
- Кроме того, 19 ноября правительство начало добровольную эвакуацию жителей Херсонской и Николаевской областей.
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