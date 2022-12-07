Одесский бизнесмен Кауфман арестован с правом внесения залога в 129 млн грн
Суд арестовал известного бизнесмена, обвиняемого в соорганизации преступной группы, занимавшейся незаконным выведением имущества из коммунальной собственности в Одессе
Об этом сообщили в Национальном антикоррупционном бюро.
Высший антикоррупционный суд направил в следственный изолятор одесского бизнесмена Бориса Кауфмана с возможностью внести залог в размере 129 миллионов гривен. Он является одним из трех фигурантов по делу о коррупционной схеме незаконного выведения коммунального имущества в Одессе и подкупа чиновников и депутатов, способствовавших такой деятельности.
Как говорилось ранее, НАБУ и САП сообщили о подозрении трем участникам схемы – бизнесмену Борису Кауфману, экс-нардепу Александру Грановскому и их доверенному лицу. Как установило следствие, осенью 2021 года после разоблачения детективами НАБУ и прокурорами САП преступной организации, специализировавшейся на коррупционных схемах незаконного выведения имущества из коммунальной собственности Одессы, на ее месте появилась новая.
Созданная незаконная организация "контролировала" практически все вопросы экономической жизни города, в частности взаимодействие с застройщиками, закупки на средства местного бюджета, деятельность коммунальных предприятий и другие аспекты взаимодействия с бизнесом.
Для бесперебойного процесса реализации поставленных целей организаторы группы, по утверждению прокуроров, наладили системный подкуп чиновников и депутатов местного совета. Об этом свидетельствуют доказательства, полученные НАБУ и САП в ходе расследования.
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