Об этом сообщили в Национальном антикоррупционном бюро.

Высший антикоррупционный суд направил в следственный изолятор одесского бизнесмена Бориса Кауфмана с возможностью внести залог в размере 129 миллионов гривен. Он является одним из трех фигурантов по делу о коррупционной схеме незаконного выведения коммунального имущества в Одессе и подкупа чиновников и депутатов, способствовавших такой деятельности.

Как говорилось ранее, НАБУ и САП сообщили о подозрении трем участникам схемы – бизнесмену Борису Кауфману, экс-нардепу Александру Грановскому и их доверенному лицу. Как установило следствие, осенью 2021 года после разоблачения детективами НАБУ и прокурорами САП преступной организации, специализировавшейся на коррупционных схемах незаконного выведения имущества из коммунальной собственности Одессы, на ее месте появилась новая.

Созданная незаконная организация "контролировала" практически все вопросы экономической жизни города, в частности взаимодействие с застройщиками, закупки на средства местного бюджета, деятельность коммунальных предприятий и другие аспекты взаимодействия с бизнесом.

Для бесперебойного процесса реализации поставленных целей организаторы группы, по утверждению прокуроров, наладили системный подкуп чиновников и депутатов местного совета. Об этом свидетельствуют доказательства, полученные НАБУ и САП в ходе расследования.

НАБУ и САП задержали 5 декабря "серых кардиналов" украинской власти, по данным многих источников - Борис Кауфмана и Александра Грановского (Боруховича).

НАБУ и САП задержали Кауфмана и Грановского – одних из самых крупных спонсоров "Слуги Народа" и "смотрящих" по Одессе от Офиса президента, считает журналист и военный Юрий Бутусов, поэтому власти сделают все, чтобы их вытащить.

7 декабря ВАКС заочно арестовал другого фигуранта дела – экс-нардепа Александра Грановского.