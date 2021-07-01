Одесский аэропорт 15 июля закроется на полтора суток
Международный аэропорт "Одесса" 15 июля закроется на полтора суток для подготовки к эксплуатации новой взлетно-посадочной полосы
Об этом в Facebook сообщила пресс-служба аэропорта "Одесса".
Согласно сообщению, для подготовки новой взлетно-посадочной полосы для эксплуатации международный аэропорт "Одесса" принимать не и не будет отправлять рейсы с 00:00 15 июля по 12:00 16 июля 2021.
Отмечается, что в настоящее время международный аэропорт "Одесса" прошел все необходимые сертификационные процедуры для начала эксплуатации новой взлетно-посадочной полосы.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.22
Покупка 27.22Продажа 27.47
-
EUR
Покупка 32.16Продажа 32.58
- Актуальное
- Важное