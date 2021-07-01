Одесский аэропорт 15 июля закроется на полтора суток

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба аэропорта "Одесса".



Согласно сообщению, для подготовки новой взлетно-посадочной полосы для эксплуатации международный аэропорт "Одесса" принимать не и не будет отправлять рейсы с 00:00 15 июля по 12:00 16 июля 2021.



Отмечается, что в настоящее время международный аэропорт "Одесса" прошел все необходимые сертификационные процедуры для начала эксплуатации новой взлетно-посадочной полосы.