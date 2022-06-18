Об этом сообщил глава МВД Денис Монастырский в Национальном телемарафоне.

Одесское побережье планируют частично открыть пляжникам.

Руководство города вместе с чрезвычайными службами ищут безопасные для купания места. Когда такие участки откроют – пока неизвестно.

Монастырский добавил, что Украина может получить подводные дроны для разминирования рек и озер. Западные партнеры уже в ближайшее время могут предоставить украинским саперам эти подводные дроны.

11 июня, в Грибовке Одесского района мужчина во время отдыха на пляже зашел в воду и подорвался на российской мине, отнесенной к берегу штормом.