Одесские пляжи планируют частично открыть для посещения
Власти Одессы вместе с представителями ГСЧС ищут безопасные для купания места. Впрочем, открытие участков для пляжного отдыха пока неизвестно
Об этом сообщил глава МВД Денис Монастырский в Национальном телемарафоне.
Одесское побережье планируют частично открыть пляжникам.
Руководство города вместе с чрезвычайными службами ищут безопасные для купания места. Когда такие участки откроют – пока неизвестно.
Монастырский добавил, что Украина может получить подводные дроны для разминирования рек и озер. Западные партнеры уже в ближайшее время могут предоставить украинским саперам эти подводные дроны.
- 11 июня, в Грибовке Одесского района мужчина во время отдыха на пляже зашел в воду и подорвался на российской мине, отнесенной к берегу штормом.
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