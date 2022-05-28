Видео опубликовал спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук .

"Минометчики из 126-й отдельной бригады Территориальной обороны г. Одессы вместе с побратимами 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского профессионально выносят мусор из нашего дома где-то на Юге Украины", - комментирует Сергей Братчук.

Украинские защитники получили американские противокорабельные ракеты Harpoon, чтобы давать достойный отпор российским оккупантам в Черном море.

Напомним, около 29,8 тыс. оккупантов, 1322 танка, 503 беспилотника: Генштаб ВСУ назвал потери РФ за время полномасштабного вторжения в Украину.

Украинские артиллеристы из 45-й бригады опубликовали видео, как уничтожили технику и живую силу оккупантов на Запорожье.

За день 27 мая украинские военные уничтожили на Востоке до 60 российских оккупантов.

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