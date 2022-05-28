Одесские и николаевские минометчики показали, как уничтожают российских оккупантов
Минометчики 126-й отдельной бригады Терробороны Одессы вместе с 36-й отдельной бригадой морской пехоты показали, как уничтожают врага
Видео опубликовал спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук .
"Минометчики из 126-й отдельной бригады Территориальной обороны г. Одессы вместе с побратимами 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского профессионально выносят мусор из нашего дома где-то на Юге Украины", - комментирует Сергей Братчук.
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