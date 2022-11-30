Одесские депутаты проголосовали за демонтаж памятника Екатерине II и Суворову

Соответствующее решение приняли на заседании 30 ноября, говорится на сайте Одесского городского совета.

Решение "За" поддержали 43 городских избранника, один не голосовал.

Кроме того, было принято решение о демонтаже памятника Суворову, поддержанном 41 депутатом, трое не голосовали.

Справочно

Российская императрица Екатерина II вела активную антиукраинскую политику. Она имела целью лишение Украины государственности, обращение в рабство, ассимиляцию и, наконец, уничтожение украинского этноса. Императрица ликвидировала Запорожскую Сечь и ввела крепостное право в Левобережной Украине. Екатерина ликвидировала украинские учебно-культурные заведения и отстранила от власти украиноязычных чиновников.

Среди деяний Екатерины ІІ – запрет печатать буквари и церковные книги на украинском языке, сожжение библиотеки Киево-Могилянской академии, которая собиралась более 150 лет и была одной из богатейших библиотек Восточной Европы.