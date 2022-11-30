Одесские депутаты проголосовали за демонтаж памятника Екатерине II и Суворову
Одесский городской совет принял решение демонтировать и перенести памятник российской императрице "Учредителям Одессы" в центре со скульптурой Екатерины II и памятник Александру Суворову
Соответствующее решение приняли на заседании 30 ноября, говорится на сайте Одесского городского совета.
Решение "За" поддержали 43 городских избранника, один не голосовал.
Кроме того, было принято решение о демонтаже памятника Суворову, поддержанном 41 депутатом, трое не голосовали.
Справочно
Российская императрица Екатерина II вела активную антиукраинскую политику. Она имела целью лишение Украины государственности, обращение в рабство, ассимиляцию и, наконец, уничтожение украинского этноса. Императрица ликвидировала Запорожскую Сечь и ввела крепостное право в Левобережной Украине. Екатерина ликвидировала украинские учебно-культурные заведения и отстранила от власти украиноязычных чиновников.
Среди деяний Екатерины ІІ – запрет печатать буквари и церковные книги на украинском языке, сожжение библиотеки Киево-Могилянской академии, которая собиралась более 150 лет и была одной из богатейших библиотек Восточной Европы.
- Напомним, в конце сентября одесские депутаты провалили голосование за демонтаж памятника Екатерине II
- Как мы писали ранее, на памятник российской императрице, которая вела активную антиукраинскую политику и приложила руку к ликвидации украинской государственности, надели удавку и колпак ката
- В сентябре неизвестные расписали красной краской памятник Екатерине II и приравняли ее к президенту РФ Владимиру Путину
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