Одесская ПВО работает очень хорошо, счет по самолетам 7:0, – ОВА
В Одесской ОВА заверили, что местная ПВО работает очень хорошо и громит российского соперника
Об этом представитель Одесской ОВА Сергей Братчук сообщил вечером 30 апреля в эфире телемарафона.
"Одесская ПВО работает очень хорошо. У нас счет по вражеским самолетам 7:0 в пользу Одессы. Хочу отметить, что известно, откуда стреляли и откуда прилетели эти крылатые ракеты в Одессу, в частности это территория временно оккупированного Крыма. Это БРК "Бастион", ракеты типа "Оникс", – сказал Братчук.
- В Одессе с 1 по 3 мая будет действовать удлиненный комендантский час .
- Россияне 30 апреля нанесли ракетный удар по Одесщине из временно оккупированного Крыма и вывели из строя взлетно-посадочную полосу Одесского аэропорта, исключив ее дальнейшее использование.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
31.05
Покупка 31.05Продажа 32.05
-
EUR
Покупка 32.54Продажа 33.68
- Актуальное
- Важное