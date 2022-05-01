Одесская ПВО работает очень хорошо, счет по самолетам 7:0, – ОВА

Об этом представитель Одесской ОВА Сергей Братчук сообщил вечером 30 апреля в эфире телемарафона.



"Одесская ПВО работает очень хорошо. У нас счет по вражеским самолетам 7:0 в пользу Одессы. Хочу отметить, что известно, откуда стреляли и откуда прилетели эти крылатые ракеты в Одессу, в частности это территория временно оккупированного Крыма. Это БРК "Бастион", ракеты типа "Оникс", – сказал Братчук.

В Одессе с 1 по 3 мая будет действовать удлиненный комендантский час .

Россияне 30 апреля нанесли ракетный удар по Одесщине из временно оккупированного Крыма и вывели из строя взлетно-посадочную полосу Одесского аэропорта, исключив ее дальнейшее использование.

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