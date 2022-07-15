Об этом Братчук написал в telegram.

"Многими каналами прошла информация, что мама погибшей девочки в Виннице ушла из жизни. Почти сразу, слава Богу, поступила другая информация и эту ошибку исправили. Молимся за жизнь Ирины и все мы!", - говорится в сообщении.

Сергей Братчук также прикрепил скриншот, где пишут, что Ирина очнулась и ее отключили от ИВЛ.

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