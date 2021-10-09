Одесская мехбригада вернулась домой с ротации
28-я отдельная механизированная бригада имени Рыцарей Зимнего похода вернулась с очередной фронтовой ротации
Вивидення подразделений происходило поэтапно в течение последних недель, сообщает Еспресо.TV .
Торжества по случаю возвращения с фронта намечены на 14 октября - День защитников Украины.
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"Сейчас вся бригада находится в пункте постоянной дислокации, расположенном в поселке Черноморское Одесской района", - пишет по этому поводу Думська.net.
Нынешняя ротация двадцать восьмой бригады на фронте российско-украинской войны началась в декабре 2020 года. С тех пор бригада потеряла убитыми пять военнослужащих и уничтожила немало российских боевиков и кадровых военных.
- В августе у одесских "рыцарей" сменилось командование. Соединение возглавил подполковник Виталий Гуляев. Зато бывший комбриг полковник Максим Марченко сейчас учится в Национальном университете обороны имени Ивана Черняховского.
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