Одесситы спокойны и готовы, – журналистка и поэтесса из Одессы
Елена Балаба заметила, что одесситы сейчас спокойны, с утра, еще когда была тревога, была паника, однако сейчас город работает
Об этом она сказала в эфире Espreso TV.
"Работают рынки, магазины и даже кафе. Мы готовы давать отпор врагу", - отметила Балаба.
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Журналистка добавила: “Мы знаем, что оккупанты сейчас нас пугают, собирают войска на Юг, заводят много войск в Херсонскую область. Несмотря на это, мы готовы принять врага "как надо". В городе очереди в терроборону, блокпосты работают, есть дежурства. Одесситы верят в ВСУ".
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