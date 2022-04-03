Одесситы спокойны и готовы, – журналистка и поэтесса из Одессы

Об этом она сказала в эфире Espreso TV.



"Работают рынки, магазины и даже кафе. Мы готовы давать отпор врагу", - отметила Балаба.



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Журналистка добавила: “Мы знаем, что оккупанты сейчас нас пугают, собирают войска на Юг, заводят много войск в Херсонскую область. Несмотря на это, мы готовы принять врага "как надо". В городе очереди в терроборону, блокпосты работают, есть дежурства. Одесситы верят в ВСУ".

Кроме того, Балаба подчеркнула: "В Одессе было немало людей, которые верили, что Россия – братская страна. Однако сейчас они либо не мешают, либо активно помогают армии".