Одесситы сняли музыкальный клип-манифест украинских детей
"Это мы!" - кавер-версия композиции "Courage to change" исполнительницы Sia, на которую снят видеоклип в рамках творческого проекта ко Дню Независимости Украины
Съемки были проведены в Одессе во время боевых действий в стране. Композиция и видеоклип являются громким манифестом украинских детей, посланием взрослым всего мира по поддержке Украины в героической борьбе против российских оккупантов. Это песня, что, несмотря на жестокую и несправедливую войну, украинские дети остаются искренними и полными любви к жизни. Что внимание мирового сообщества сегодня должно быть направлено на детей, нуждающихся в защите — маленьких украинцев.
Творческая команда проекта искренне надеется, что данный видеоклип, как и композиция, станет источником вдохновения для жителей Украины, которые стремятся к свободному будущему для детей и защищают их от ужасов войны.
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