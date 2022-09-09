Одесситы сняли музыкальный клип-манифест украинских детей

Съемки были проведены в Одессе во время боевых действий в стране. Композиция и видеоклип являются громким манифестом украинских детей, посланием взрослым всего мира по поддержке Украины в героической борьбе против российских оккупантов. Это песня, что, несмотря на жестокую и несправедливую войну, украинские дети остаются искренними и полными любви к жизни. Что внимание мирового сообщества сегодня должно быть направлено на детей, нуждающихся в защите — маленьких украинцев.

Творческая команда проекта искренне надеется, что данный видеоклип, как и композиция, станет источником вдохновения для жителей Украины, которые стремятся к свободному будущему для детей и защищают их от ужасов войны.



